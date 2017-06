El juicio en el que tres personas se enfretaban a diez años de prisión cada uno por obligar a una joven de Ourense a ejercer la prostitución ha quedado suspendido por la incomparecencia de dos de los acusados. El tercero permanece en paradero desconocido desde hace un tiempo.

El proceso estaba previsto que arrancase este miércoles y que continuase el jueves, aunque ha tenido que ser suspendido hasta nuevo aviso al no comparecer los acusados en la sección sexta de los Juzgados de Santiago.

No obstante, los acusados obligan a la mujer a entregarles todo el dinero y, además, cortan todo tipo de contacto de la joven con el exterior e, incluso, no le permiten salir de la vivienda si no es acompañada por uno de ellos.