Supera la bulimia y la anorexia tras la muerte de un ser querido

No obstante, su peor momento llegó en 2015, año en el que se independizó. La joven comenzó a hacer ejercicio durante varias horas al día y a comer tan solo 150 calorías. Tal era su obsesión por adelgazar que llegó a mentir para no ir a ningún evento social, ni familiar.

“Cuando mi padrino murió de forma inesperada, pensé que iba a recaer en la anorexia o la bulimia porque nunca me sentí tan triste como entonces. No sabía cómo superar la tristeza. Me odiaba por no poder volver a verlo”, ha explicado. Sin embargo, fue sucedió todo lo contrario. “Me di cuenta de que no era capaz de cambiar mi pasado, pero mi futuro seguía abierto. Sabía que (mi padrino) no querría que comenzase a morir de hambre de nuevo, así que paré inmediatamente”.