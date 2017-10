La Sociedad Española de Trasplante ve la "escasez de órganos" como el principal problema en la donación

El catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y el presidente de la Sociedad Española de Trasplante, Valentín Cuervas-Mons, ha impartido este jueves la conferencia 'Trasplante de órganos: de la fantasía hecha realidad a la realidad de la nueva fantasía', en la Facultad de Medicina de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) de la Facultad de Ciudad Real, donde ha apuntado a la "escasez de órganos" como el principal problema en la donación.

Durante la segunda mitad del siglo pasado, según ha explicado, los resultados de la donación de órganos "no eran excepcionalmente buenos. A los pacientes no se les indicaba el trasplante y, por tanto, no accedían a él", ha concretado.