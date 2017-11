Sindicatos se plantan en el Ministerio de Educación por el "portazo" a las negociaciones sobre oposiciones docentes

Los representantes de la Federación de Enseñanza de CCOO, FESP-UGT y STES, que han acudido este jueves 30 de noviembre al la reunión de la Mesa Sectorial de Educación, han decidido no salir del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por el "portazo", que ,a su juicio, ha dado este departamento a las negociaciones sobre las oposiciones de profesores.

Así lo ha confirmado a Europa Press el secretario general de FE-CCOO, Francisco García, que ha alertado de que el departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo ha cerrado "unilaretalmente" la posibilidad de que la "experiencia de los interinos tenga más peso" en la fase de concurso y que los exámenes no sean eliminatorios, tal y como reclamaban estos tres sindicatos y CSIF.

"Dicen que tienen un informe jurídico, que no nos han entregado, que señala que las pruebas eliminatorias no garantizan los prinicipios de igualdad, mérito y capacidad", ha subrayado García, que ha argumentado que durante 2007 y 2011 hubo un sistema transitorio con la LOE, que permitía precisamente que las pruebas de los exámenes no fueran eliminatorias "y nadie dijo nada".