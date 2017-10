Morate también confesó a sus amigos en Rumanía que había matado a Marina

Ha confirmado que, tanto su marido, Istvan, como el hermano de éste, Gabriel, fueron a recoger a Morate a la frontera entre Hungría y Austria "porque no sabía venir hasta nuestro domicilio".

En principio, Morate justificó su visita por su intención de asistir al bautizo del hijo de Istvan y Sofía aunque todavía no había fecha definitiva para el evento.

"Cuando yo me enteré, mi marido se fue al trabajo. Me quedé con Sergio. Cuando volvió mi marido no tuve tiempo para decírselo, porque se fue con él de compras", ha dicho, asegurando que le fue imposible poner el caso en conocimiento de las autoridades debido a que enseguida llegó la policía a proceder a la detención de Morate .