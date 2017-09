Schleicher (PISA) ve "difícil" el pacto por la educación: "Los países que han triunfado no la han politizado"

Insiste en que quien no tiene una buena base educativa "se queda en los márgenes de la sociedad"

El director de Educación de la OCDE y coordinador del informe PISA, Andreas Schleicher, ha afirmado este miércoles 13 de septiembre en Madrid que ve "difícil" alcanzar un Pacto de Estado por la Educación en España, aunque cree que seria "fundamental". Asimismo, ha advertido de que los países más avanzados y que han triunfado, no han politizado la educación".

En el Desayuno Informativo del Fórum Europa en Madrid, horas antes de comparecer en la Subcomisión para el pacto del Congreso de los Diputados, Schleicher ha subrayado que "si la gente que no participa en las reformas y no ayuda, no se va a lograr nada" y, en este sentido, ha recordado que en varios países el "amplio consenso" ha sido posible gracias a esta despolitización de la educación.