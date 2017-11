Save The Children pide una ley que impida a los maltratadores tener régimen de visitas de los hijos

Save the Children ha reclamado este viernes, víspera del Día Internacional contra la Violencia de Género, una ley orgánica para la erradicación de la violencia hacia la infancia, incluida la de género, "que contemple entre otras medidas, la suspensión de la custodia compartida y del régimen de visitas en todos los casos que los que el menor haya presenciado o sufrido la violencia de género".

"Los niños no son propiedad de los padres maltratadores ni tienen las mismas necesidades que sus madres. A la hora de establecer las medidas de protección de los niños debe primar siempre la seguridad del menor", afirma Andrés Conde, director general de Save the Children.

"Me llamaba gorda, me llamaba fea, entre otros insultos mucho más fuertes, y me decía que no servía para nada, que no hacía nada bien... todo delante de mi pequeña". Lucía asegura que Ana, que ahora tiene diez años, estuvo "dos meses seguidos llorando" en el colegio porque quería volver a casa "para protegerla y estar con su madre". "Se ha vuelto una niña asustadiza, tiene la autoestima muy baja y lleva tiempo yendo al psicólogo por este motivo", afirma Lucía.