Save the Children pide acabar con la pobreza y violencia infantil, educación de calidad y proteger a niños migrantes

Save the Children, con motivo de la celebración del Día Universal de la Infancia que se celebra el 20 de noviembre, ha recordado los cuatro "grandes retos" a los que se enfrentan los niños españoles y por los cuales ven vulnerados sus derechos: la lucha contra la pobreza infantil; acabar con la violencia contra la infancia en todas sus formas; conseguir una educación de calidad y equitativa; y garantizar la protección de los niños migrantes y refugiados.

Sin embargo, alerta de que la lucha contra la pobreza infantil "no se encuentra entre las principales prioridades del Gobierno". "El Ejecutivo planea reducir el gasto en Sanidad, Educación y Protección Social para 2018 y en los últimos Presupuestos Generales del Estado tan solo destinó 25 millones de euros a tal fin, lejos de los 1.000 con los que se había comprometido en el pacto de investidura", denuncia Save the Children.

En este sentido, asegura que a los menores extranjeros no acompañados "no se les está protegiendo tal y como establece la legislación nacional e internacional". Así, denuncia que hay niños que no son tutelados, viven en la calle y sobreviven como pueden y que a los que sí son tutelados por las comunidades autónomas, se les facilita una educación "deficiente" y "no pueden trabajar en las mismas condiciones" que los niños españoles mayores de 16 años. Al cumplir los 18 años, según señala la ONG, se les "abandona a su suerte sin apoyos" y en muchas ocasiones "sin haber recibido la documentación a la que tienen derecho".