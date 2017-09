Satse prepara un plan para prevenir y actuar de forma unificada en toda España contra las agresiones a los profesionales

El presidente del sindicato de Enfermería (Satse), Manuel Cascos, ha adelantado este miércoles que su organización está elaborando un plan integral, que presentará al Ministerio de Sanidad para llevarlo al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), para lograr unificar los criterios de prevención y actuación contra las agresiones que sufren los profesionales en su práctica clínica diaria.

"Nosotros planteamos un plan integral que aborde la prevención, sensibilización, campañas de información a la población, cómo atender al profesional, cómo puede prevenir las agresiones, qué ocurre para que un ciudadano en un momento determinado provoque una agresión física o verbal y por qué no se contempla en el Código Penal las intimidaciones, coacciones, amenazas", ha explicado Cascos.

Una medida que, tal y como ha argumentado, es diferente al plan aprobado entre el Ministerio de Sanidad y el de Interior contra las agresiones a los profesionales sanitarios ya que, en el mismo, sólo se estableció la figura del interventor policial territorial, algo que, si bien complementa y forma parte del conjunto de las agresiones, "no es un todo".

Y es que, aunque actualmente todas las comunidades autónomas tienen planes contra las agresiones, "no hay unificación en cómo acometer las agresiones". Por ello, a su juicio, un tema "tan importante y sensible" requiere que todos los criterios de actuación sean los mismos en toda España.

"Hemos detectado que los planes de las comunidades no son igualitarios porque unos plantean unas medidas que son positivas y en otros no existen. Las agresiones requieren unidad, generosidad y fortalecimiento y que en el conjunto del Estado los profesionales se sientan protegidos y seguros de manera igual y no diferente. Y, por ello, vamos a hacer una propuesta al Ministerio de Sanidad para que el CISNS lo valore, sin ánimo de decir a nadie lo que tiene que hacer pero sí buscando la unificación de criterios y un tratamiento igualitario cuando se produce una agresión o la forma de prevenirlas", ha apostillado.