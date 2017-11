Samsung vuelve a lanzar #YaNoHayExcusas para concienciar sobre la igualdad en el reparto de las tareas domésticas

El municipio de Jun (Granada) es el protagonista de la nueva campaña #YaNoHayExcusas de Samsung, puesta en marcha desde este 14 de noviembre con el fin de concienciar sobre la igualdad en el reparto de las tareas del hogar, según informa la compañía tecnológica.

"A raíz del estudio de Ipsos para Samsung que muestra que 7 de cada 10 hombres no ponen la lavadora en España utilizando justificaciones tales como la falta de tiempo, el desconocimiento o la dificultad, nos pusimos manos a la obra para contribuir a cambiar esta realidad. Para ello creamos la campaña #YaNoHayExcusas demostrando que gracias a nuestras lavadoras Samsung todo es mucho más sencillo y ya no hay ningún pretexto para no realizar esta tarea", señala el director de Marketing Corporativo de Samsung España, Alfonso Fernández.