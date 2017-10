SalesForce, The Adecco Group y SAS Institute, mejores empresas para trabajar del mundo según Great Place to Work

EUROPA PRESS

SalesForce, The Adecco Group y SAS Institute lideran a las mejores empresas para trabajar del mundo según se desprende de los World's Best Workplaces 2017, dados a conocer este jueves, 26 de octubre, por Great Place to Work.

Así, la lista de las 25 mejores empresas para trabajar en el mundo está encabezada por SalesForce, proveedor de tecnología de la información, seguida de The Adecco Group, consultora de recursos humanos y SAS Institute, proveedor de servicios de Internet.

A continuación aparecen Mars, la multinacional de gran consumo, y Natura, la empresa de productos de belleza y cuidado personal brasileña, que ocupan la cuarta y quinta posición respectivamente. El 'top ten' lo completan Abbvie, Belcorp, DHL, Hilton y Stryker.

Completan el resto de la clasificación de este año, por este orden, Diageo, Accor Hotels, Cadence Design Systems, Autodesk, W.L Gore& Associates, Hyatt, EY, American Express, Cisco, Adobe, Falabella, Hilti, Admiral Group plc, H&M y SAP.

De las 25 organizaciones que integran la lista, más de la mitad, trece, tienen su sede en los Estados Unidos, nueve son europeas y Sudamérica, por primera vez, tiene presencia en el ránking con tres empresas.

Además, nueve de las compañías reconocidas como las mejores para trabajar del mundo han sido reconocidas también este año por Great Place to Work como los Mejores Lugares para Trabajar en España: The Adecco Group, SAS Institute, Mars en España, Abbvie, Stryker, W. L. Gore y Asociados, S.L., American Express, Cisco y Admiral Seguros (Balumba & Qualitas).

El proceso de análisis e investigación de la séptima edición de la Lista Mundial se ha realizado a más de 10 millones de empleados de 6.600 organizaciones en 57 países. Las compañías reconocidas como un World's Best Workplaces deben aparecer, al menos, en cinco ocasiones en las listas nacionales de sus respectivos países, tener como mínimo 5.000 empleados en todo el mundo y que el 40% de su plantilla trabaje fuera del país de origen de la empresa.

Los resultados dependen de un cuestionario a los empleados (Trust Index), así como del análisis y evaluación de la cultura, políticas y prácticas de las empresas (Culture Audit).

AUMENTA EL INDICE DE CONFIANZA

Desde la primera publicación de la Lista Mundial en 2011 se ha podido observar un aumento del Índice de Confianza (Trust Index). Se trata del principal indicador de la encuesta que mide la percepción de los empleados en relación a la experiencia en sus lugares de trabajo.

Este incremento revela que se reconoce cada vez más la importancia de construir Excelentes Lugares para todos y los beneficios que aportan no solo a los propios empleados y a sus empresas, sino al conjunto de la sociedad. Estos lugares son aquellos donde todas las personas pueden confiar en sus líderes, sentir orgullo por lo que hacen y disfrutar de trabajar con sus compañeros de trabajo.

"Todo mejora cuando los líderes deciden construir un excelente lugar para trabajar para todos. Estas organizaciones son mejores para el negocio, mejores para las personas y mejores para el mundo. ¡Hagamos posible que la recompensa de maximizar el potencial de las personas sea visible de una vez por todas!" ha asegurado el CEO Global de Great Place to Work, Michael Bush.