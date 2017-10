Rozalén, sobre la canción contra el cáncer de mama 'Vivir': "Esta experiencia le ha dado un giro a mis prioridades"

Rozalén ha sido la encargada de componer 'Vivir', la canción contra el cáncer de mama que pondrá voz a la iniciativa musical 'Cadena 100 por ellas', que organiza el programa de la cadena ¡Buenos días, Javi y Mar! con el objetivo de enviar un mensaje de esperanza a todas las mujeres que sufren la enfermedad. "Esta experiencia le ha dado un giro a mis prioridades", ha afirmado la cantante.

La artista ha creado este pieza musical a partir de cientos de cartas y escritos de numerosas pacientes con las que se reunió durante meses. "Les pedí que me escribieran una carta contándome lo que quisieran, fui con ellas a terapia y saqué de nuevo los apuntes de Psicología. Me he encerrado unos días entre sus vivencias y me he intentado poner en su piel. Parecen saber mejor que nadie qué es Vivir. Y lo que no es importante deja de tener importancia. Esta experiencia le ha dado un giro a mis prioridades... Me han dado una lección, ha afirmado Rozalén.