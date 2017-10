Roberto Fernández, presidente de CRUE: "Hay división política en la universidad catalana, pero funciona con normalidad"

Avisa de que si el Gobierno recorta el gasto universitario en 2018, la CRUE lo denunciará

El presidente de los rectores, catedrático de Historia Moderna, asegura que desconoce si existe adoctrinamiento en Primaria y Secundaria en el sistema educativo catalán: "No estoy en las clases ni he analizado los libros de texto. No puedo opinar sobre algo que no conozco".