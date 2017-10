El huracán María ha dejado imágenes asoladoras a su paso por Puerto Rico. Multitud de familias se han visto afectadas, entre ellos, Ricky Martin, quien hizo una petición en las redes sociales el 27 de septiembre para encontrar a su hermano Eric , con quien no conseguía contactar.

No obstante, días después el anuncio del cantante puertorriqueño, Eric ha declarado al diario ABC que “las comunicaciones por celulares se interrumpieron y no había señal” tras el paso del huracán María , que ha devastado l as islas del Caribe .