Ribera Salud cree que la sanción de Sanidad a B2b "carece de fundamento" y estudia los pasos a seguir

Ribera Salud ha manifestado este jueves que la sanción impuesta por la Conselleria de Sanidad con 30.001 euros de multa a la central de compras --la empresa B2B-- por realizar tareas de distribución de medicamentos sin la autorización preceptiva, tal y como indicó la consellera, Carmen Montón, responde a un hecho "que no se ha cometido, carece absolutamente de fundamento" y, por ello, "se está estudiando jurídicamente los pasos a seguir".

"Tal y como explicamos hace meses públicamente y a la propia conselleria de Sanidad, B2b salud no es prescriptor, ni distribuidor ni intermediario de medicamentos, es decir, no compra ni vende medicamentos. Es una prestadora de servicios cuya actividad no está sometida a autorización administrativa. Por lo tanto, no es cierto que se esté ejerciendo una actividad para la que no estamos autorizados. Los medicamentos se prescriben, compran y venden directamente entre los hospitales y los proveedores", ha dicho.