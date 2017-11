Los Reyes reciben el lunes a Reuven Rivlin, en la primera visita de Estado de un presidente israelí desde 1992

Los Reyes Felipe y Letizia recibirán el próximo lunes al presidente israelí Reuven Rivlin, en la que será la primera visita de Estado de un presidente israelí a España desde la que hizo Chaim Herzog en 1992. Como es habitual, la visita, de dos días, incluirá una reunión de Rivlin con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, un acto en el Ayuntamiento de Madrid, un discurso en el Parlamento y un acto con empresarios.

El asunto catalán también ha generado debate en Israel, cuyo Gobierno se ha limitado a señalar que es "un asunto interno" español. No obstante, el embajador israelí en España, Daniel Kutner, se ha mostrado convencido de que este tema no empañará la visita porque las relaciones entre los dos países tienen bases sólidas y no dependen de cuestiones coyunturales.