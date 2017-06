Los Reyes Felipe y Letizia se han convertido este lunes en espectadores y protagonistas de una de las joyas del Museo del Prado, 'Las Meninas', durante una visita en la que han compartido las explicaciones que estaban recibiendo un grupo de estudiantes.

En el museo, las educadoras suelen colocar un espejo ante los escolares, para que se sientan "espectadores-protagonistas" del cuadro, pero este lunes los reflejados han sido Felipe y Letizia. "Los Reyes", han dicho a coro los niños, que después han asegurado a los periodistas que no sabían que los Reyes iban a sumarse a su visita.

Los niños no sabían que iban a ver a los Reyes, pero sí estaban enterados del aniversario. "La Reina me ha dicho que querían celebrar el tercer año con un acto que fuese de educación, niños y arte", ha contado Carlota, de 10 años. También han bromeado con ellos: "Me ha dicho que comparado con Pau Gasol era bajo", ha apuntado Diego.