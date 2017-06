El acto pretende simbolizar la unión de la historia y el patrimonio de España con la educación y el futuro del país

Como es habitual desde que Felipe VI fue proclamado jefe de Estado, los Reyes no prevén una celebración específica de este aniversario, pero sí han querido programar para esa fecha un acto con cierto significado, explican fuentes de Zarzuela. En este caso, se trata de identificar su reinado con la cultura y de enlazar la historia y el patrimonio español con la educación y con el futuro que representan los estudiantes.

En aquel momento sí hizo un breve balance de su primer año de reinado: "He trabajado con lealtad al juramento que presté, he puesto todo mi empeño en honrar los compromisos asumidos en mi discurso de proclamación y he reafirmado mi vocación de servicio a los españoles", dijo, añadiendo que "aspirar al respeto y merecer la confianza de los ciudadanos es también una obligación para todas las autoridades públicas sin buscar mayor premio que la satisfacción del deber cumplido".