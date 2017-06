Recuerda que Francia fue "tierra de asilo y referencia democrática" a principios del siglo XX y que "se volcó" con la transición democrática

El ex jefe de Estado ha agradecido el reconocimiento --"créanme si les digo que, a lo largo de mi vida, he entregado muchísimos más premios de los que he recibido", ha dicho-- y ha elogiado la labor de la asociación de la que fue presidente de honor por su apuesta por el diálogo como "la mejor herramienta para entrelazar voluntades y consensuar opiniones".