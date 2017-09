La Reina Sofía pide "redoblar" los esfuerzos en la investigación contra el Alzheimer

La Reina Sofía ha solicitado, durante la inauguración de Alzheimer's Global Summit, la cumbre internacional sobre el Alzheimer que este año se celebra en Lisboa, "redoblar" los esfuerzos en la investigación contra esta patología con el fin de mejorar el diagnóstico precoz, la calidad de vida de los pacientes y, finalmente, poder curar la enfermedad.

"El esfuerzo de los científicos, médicos y especialistas en los últimos años no se ha visto respaldado por avances significativos en el tratamiento del Alzheimer, aunque se hayan mejorado los cuidados paliativos a través de la acción de cuidadores y familiares. Porque estamos hablando de una enfermedad muy difícil, que tiene su origen en la parte del cuerpo humano más compleja, nuestro cerebro", ha señalado.

Además, la Reina ha recordado que el coste de las familias "no es sólo por desgracia sentimental", sino en "gran medida económico", ya que se elevan los gastos en el cuidado de los enfermos en una etapa de su vida en la que, normalmente, los ingresos han disminuido considerablemente. "No olvidemos el coste que conlleva, para los presupuestos de los gobiernos, el cuidado de nuestros enfermos, carga que no deja de crecer. Urge, por tanto, encontrar soluciones lo más pronto posible", ha añadido.