La Reina apuesta por Burberry y Carolina Herrera en Ginebra

CORRECIÓN: El abrigo de la Reina es de Carolina Herrera y no de Hugo Boss La Reina Letizia ha tenido hoy una jornada de trabajo de lo más intensa. La esposa de Felipe VI ha viajado a Ginebra para tener una reunión de trabajo en la sede de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Después se llevó a cabo un debate sobre la contaminación del aire y el papel de las ciudades, "The Urban Health Initiative" y "The First Global Conference on Air Quality and Health"; seguido después de un almuerzo que ponía el punto y final a esta jornada de trabajo en Suiza.