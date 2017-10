Rajoy asistirá este viernes a la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias

La ciudad de Oviedo acogerá este viernes la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, que cada año otorga la Fundación del mismo nombre a ocho personalidades o entidades del panorama internacional en las categorías de Artes, Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades, Investigación Científica y Técnica, Letras, Cooperación Internacional, Deportes y Concordia.

Además, este año han sido distinguidos Les Luthiers en la categoría de Comunicación y Humanidades; William Kentridge (Artes); Hispanic Society of America (Cooperación Internacional); All Blacks (Deportes); Karem Armstrong (Ciencias Sociales); Adam Zagajewski (Letras); y Rainer Weiss, Kip S. Thorne y Barry C. Barish (Investigación Científica y Técnica).