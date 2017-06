El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha explicado este miércoles que está dispuesto a cambiar la fecha de la Junta de Seguridad, que él mismo ha convocado para el 3 de julio, tras constatar que habido una "rectificación" del Gobierno central con este tema.

El presidente catalán ha explicado que, tras constatar este cambio de actitud, "no será un problema" encontrar una fecha que vaya bien tanto a la Generalitat como a los representantes del Gobierno central.

Solo ha pedido que, aunque no sea el 3 de julio como él anunció este martes, no haya más "dilaciones" y se convoque a corto plazo y con el orden del día que la Generalitat ya ha presentado al Estado, y que no ha precisado.