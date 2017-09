Proyectos de consumo responsable de móviles, migración y contra la homofobia, reconocidos en Acción Magistral 2017

Cinco proyectos sobre emprendimiento solidario, consumo responsable de móviles, para concienciar sobre la inmigración, contra la homofobia y una comunidad de aprendizaje han sido reconocidos con los premios y menciones especiales de Acción Magistral 2017, convocado por la FAD, la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO y BBVA. Al premio se han presentado un total de 389 candidaturas.

Ante esta realidad, pusieron en marcha hace seis años una comunidad de aprendizaje en la que interactúan no solo alumnos y profesores sino también familiares, amigos, vecinos y voluntarios. Entre los talleres que realizan, la directora del centro, Inés Tomás, ha destacado el que aborda la problemática de la violencia de género para "ayudar a prevenirla, romper la ley del silencio" e insistir en las campañas del "no es no".