Provoca 13 muertos y 14 heridos al intentar envenenar a su marido

Según informa Asia One , una mujer de origen pakistaní intentóa su marido pero por accidente mató a 13 personas y 14 (niños incluidos) cayeron enfermas en Punyab,. Se encuentran hospitalizadas ya que su vida aún corre peligro. Todos ellos habían bebido, compuesto a base de yogur y que es típica de la zona.

Asiya Bibi se había casado hacía unas semanas con un hombre en contra de su voluntad y no era feliz. Se fue de su nuevo hogar y regresó a casa de sus padres pero tuvo que volver al poco tiempo después. Desesperada por la vida que le había tocado vivir, decidió envenenar la leche y emplearla para asesinar a su marido . Pero esto no salió como esperaba, ya que su cónyuge no llegó a bebérsela y su suegra la utilizó para hacer ‘lassi’.