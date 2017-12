La Policía Nacional avisa a comerciantes de una nueva modalidad de robo que utiliza a falsos revisores

Cortan la comunicación entre la central de alarmas y el establecimiento y evitan identificarse para robar 15 días después

A través de un folleto informativo, los agentes dan una serie de consejos, entre los que destacan comprobar la acreditación que portan estos supuestos revisores y cotejar con la compañía la veracidad de la visita. La Policía recomienda no permitir nunca el paso de supuestos técnicos al local antes de verificar sus servicios.

Del mismo modo, en caso de detectar una visita de falsos técnicos o una acreditación fraudulenta, se debe avisar inmediatamente a la Policía; no se debe informar nunca a personas desconocidas sobre los sistemas de seguridad instalados en el establecimiento; realizar la grabación de imágenes en un disco duro no localizable; instalar un sistema de alarma sonora con línea telefónica protegida, no visible y separada del resto de líneas.