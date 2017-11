Podemos no ve compatible con el Pacto educativo que Educación corte negociaciones sobre oposiciones con los sindicatos

El portavoz de Educación de Unidos Podemos, Javier Sánchez, ha asegurado que "no entiende" el trato que el Ministerio de Educación está dando a los representantes de la Federación de Enseñanza de CCOO, FESP-UGT y STES, que este jueves se encerraban en la sede del departamento en protesta por la cancelación, por parte del Ministerio, de las negociaciones sobre oposiciones. A su juicio, este trato no es compatible con el Pacto educativo que se está elaborando en el Congreso y que aboga por escuchar a la comunidad educativa.

En declaraciones a Europa Press, Sánchez ha señalado que "lo que el PP no logra como minoría en el Congreso", lo "impone" el Gobierno, y ha puesto como ejemplo la aprobación de una proposición no de ley en la Cámara Baja sobre esta materia, apoyada por todos los grupos excepto el los 'populares', en la que se llamaba al Ejecutovo a cumplir con las reclamaciones de este sector.

En concreto, los sindicatos piden que los exámenes de oposición no sean eliminatorios, sino que hagan media entre ellos, y que no se cambien los temarios. "No puede ser que por un mal día se pierda a un profesional que lleva años dando trabajando en colegios", ha apuntado Sánchez.