Plataforma Pro-Soterramiento califica de "operación de marketing" de Fomento el inicio de las obras del AVE en Murcia

El portavoz de la Plataforma Pro-Soterramiento ha calificado como una "operación de marketing del ministerio de Fomento" los trabajos que han comenzado este miércoles en el entorno de la estación de El Carmen de Murcia para el soterramiento de las vías ferroviarias en Murcia.

Así lo ha manifestado el portavoz de la plataforma, Joaquín Contreras, quien se ha mostrado convencido de que se trata de una estrategia "para pretender convencer a la ciudadanía de que empieza el soterramiento" y ha subrayado que estos trabajos han creado "una situación de confusión en los vecinos" ya que se realizan en una zona "que no son los 1.100 metros que están más al alcance".

De este modo, ha reconocido el portavoz de la plataforma, "no veía desacertada" la pretensión de Fomento de hacer creíble el soterramiento, pero "nos hemos sorprendido al ver que los muros pantalla se ponen en un lugar distinto a los 1.100 metros de soterramiento". Y es que, ha subrayado, "si tenemos aprobados 1.100 metros, lo lógico sería que esos muros pantalla estuvieran ahí", sin embargo, se comenzarán a instalar "en un solar colindante a la estación, donde no hay proyecto hasta abril de 2018".

Contreras ha lamentado que "no era la operación que esperábamos" y ha incidido en que "han sido tantas promesas incumplidas, que no sabemos si será un nuevo engaño que no nos va a llevar a ningún sitio".