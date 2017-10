La Plataforma por la Escuela Pública pide a Méndez de Vigo que no se "parapete" tras el Pacto y "revierta los recortes"

La Plataforma Estatal por la Escuela Pública ha pedido al Ministerio de Educación "la reversión de los recortes" en el sistema educativo, que derogue la LOMCE, que no se "parapete" tras el Pacto Social por la Educación y cuente con la comunidad educativa para llegar a un acuerdo.

En un comunicado hecho público por la Plataforma, exigen al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, que no "eluda su responsabilidad" y denuncian los problemas que sufre la Educación en la actualidad: "implantación de la LOMCE, aumento de las ratios, aumento del horario lectivo del profesorado, reducción de becas, nula inversión en infraestructuras o ausencia de atención a la diversidad", entre otros. Estos son, según precisan "la punta del iceberg de los derechos perdidos en la enseñanza".

En esta línea, la responsable del sector de Enseñanza de la Federación de empleados de los Servicios Públicos de UGT, Maribel Loranca, ha reivindicado el papel de la comunidad educativa en ese pacto "que no solo puede ser político". "No vamos a consentir que, aunque haya acuerdo político, cosa que desde la UGT vemos bastante complicado, nos impongan un pacto en el que no han contado con la comunidad educativa", ha precisado.