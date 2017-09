Plataforma Bienvenidos Refugiados critica el "incumplimiento" de los gobiernos y la UE en sus obligaciones de asilo

Convocan a la ciudadanía a una concentración este sábado a las 19,00 horas frente a la Delegación de Gobierno

Con todo ello, la Plataforma Bienvenidos Refugiados de La Rioja exige a los gobiernos "una rápida actuación, y si no, que faciliten la actuación de la ciudadanía a través de redes solidarias de manera que sea la sociedad quien dé respuesta con los medios a su alcance".

"Tanto gobiernos como la ciudadanía -prosigue- debiéramos acogernos incondicionalmente a la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, y no pensar en la llegada de las personas refugiadas como un arma de interés político o económico. Son personas que huyen de una guerra que no han provocado, que sufren todo tipo de carencias y que nos necesitan aunque ya no los veamos en la tele".