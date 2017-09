Plásticos del fondo del mar, protagonistas de las prendas de Clè Leal en la primera pasarela de la Fashion Week

Plásticos del fondo del mar han sido el material protagonista en las prendas de la primera pasarela de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid (MBFWM), celebrada este jueves 14 de septiembre con la colección 'Cristalinos', de la diseñadora María Clè Leal, en el marco de un evento organizado por la entidad de reciclaje de envases Ecoembes.

Los Jardines de Cecilio Rodríguez en el Parque del Retiro de la capital han servido de escenario a esta II edición de Ecoembes y moda sostenible, en la que, además, se ha presentado la colección de zapatos 'Better than ever', de Sergio Etxaburu, elaborados también a partir de material reciclado.