Diez años del Plan Bolonia en España: Mejora rendimiento del alumno y oferta de títulos, pero no la internacionalización

Este domingo se cumplen diez años de la incorporación de España al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), más conocido como Plan Bolonia, que para el sistema universitario ha supuesto una mejora del rendimiento del alumnado, una mayor adaptación de la oferta educativa a la demanda del mercado laboral y del alumnado y un cambio en la metodología docente. Sin embargo, no ha alcanzado uno de sus principales objetivos: La internacionalización.

"El balance es razonablemente positivo, lo que no implica dejar de reconocer que se puede y se debe mejorar aún más en este camino", ha subrayado el nuevo presidente de CRUE Universidades Españolas, Roberto Fernández, en declaraciones a Europa Press.

Sin embargo, esta movilidad no se extiende mucho más allá del mencionado programa, pues el alumnado extranjero matriculado en la Universidad española no llega al 3% y la oferta de enseñanzas en idiomas extranjeros sólo representa el 6%, según las estadísticas oficiales. Además, los procesos administrativos para atraer a alumnos de otros países no son flexibles.