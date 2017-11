Philips lanza 'DreamStation Go' un dispositivo portátil y automático de presión continua para apneas del sueño

Philips ha lanzado al mercado 'DreamStation Go', un dispositivo de presión continua (CPAP) automático y portátil para el tratamiento de la apnea del sueño, un problema que padece entre 1,5 y 2 millones de españoles, de los cuales entre el 6 y el 8 por ciento desconoce sufrirlo.

"Me levantaba cansado aunque dormía mucho. Estaba de mal humor todo el día, tenía migrañas continuas y hasta tuve cuatro accidentes de coche por somnolencia. Acudí a varios médicos y me recetaron ansiolíticos al considerar que estaba nervioso y ansioso, pero no me solucionaban el problema ya que me seguía despertando cansado", ha narrado.