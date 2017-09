Perdona a su marido tras cortarle varios dedos de las manos y los pies con un machete

Por ello, le tuvieron que ser amputados varios de dedos de las manos y de los pies , además de sufrir cortes profundos en las manos, brazos, pies y piernas. Por el ataque y la agresión, el hombre ha permanecido en prisión durante nuevo años, seis de ellos sin libertad condicional, según explica The Daily Telegraph Australia.

Pero tras salir de la cárcel , Tiperia decidió perdonar a su esposo, y con un motivo muy concreto, tal y como informa abc.net.au: “He perdonado a Atinae por mí misma, lo he perdonado para que pueda seguir adelante”. Aunque la mujer ha querido matizar que “esto no significa que todavía quiera estar con él , esto no significa que lo que ha hecho está bien”.