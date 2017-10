Pediatras insisten en ampliar la edad pediátrica a los 18 años y aumentar las plazas MIR, en AP y especializada

La Asociación Española de Pediatría (AEP) ha insistido, con motivo de la celebración, el próximo 8 de octubre, del Día de la Pediatría, en que se amplíe la edad de atención pediátrica hasta los 18 años y que, para mejorar esta asistencia, se incrementen las plazas MIR, en Atención Primaria y en especializada.

"Defendemos que la Pediatría sea considerada como una especialidad no troncal, las áreas de capacitación específica y nuestro modelo de atención pediátrica porque previene y mejora la salud de los niños. Además, uno de los puntos que consideramos irrenunciable es seguir atendiendo a los adolescentes porque es un periodo en el que hay muchos problemas y no han terminado su crecimiento", ha señalado la presidenta de la AEP, María José Mellado.

No obstante, para que esto pueda ser una realidad, la presidenta de la AEP ha recordado la necesidad de ampliar las plazas MIR, así como las de pediatras de Atención Primaria y especializada. "Nuestras reivindicaciones tienen que ir acompañadas de un movimiento de las instituciones sanitarias para que los pediatras puedan asumir la carga de trabajo. En algunos hospitales se están viendo a los niños hasta los 16 años, pero en otros no porque no han podido todavía adecuar las camillas, los quirófanos y el personal", ha recalcado.