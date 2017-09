El Papa se reúne hoy con obispos venezolanos en Colombia

El Papa mantendrá este jueves 7 de septiembre una reunión con un grupo de obispos de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) durante su viaje apostólico a Colombia, según ha confirmado la CEV.

"Sigan adelante, sigan adelante, sigan adelante así. No se dejen vencer, no se dejen engañar, no pierdan la alegría, no pierdan la esperanza, no pierdan la sonrisa, sigan así", añadió.