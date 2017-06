El Papa ha reivindicado el papel de los santos durante la audiencia general de este miércoles 21 de junio en la Plaza de San Pedro. "Nuestra historia necesita "místicos". Tiene necesidad de personas que rechazan todo dominio, que aspiran a la caridad y a la fraternidad. Hombres y mujeres que viven aceptando también una porción de sufrimiento, porque se hacen cargo de la fatiga de los demás. Y sin estos hombres y mujeres el mundo no tendría esperanza", ha señalado.

Por ello, ha asegurado que los cristianos en el combate contra el mal no desesperan, resaltando que el cristianismo cultiva una confianza "inquebrantable". "La última palabra sobre la historia del hombre, no es el odio, no es la muerte, no es la guerra. En cada momento de la vida nos asiste la mano de Dios, y también la discreta presencia de todos los creyentes que nos han precedido con el signo de la fe" (Canon Romano)", ha insistido. A su juicio, su existencia demuestra sobre todo que la vida cristiana no es un ideal inalcanzable.