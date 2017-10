El Papa recuerda que sin amor al prójimo "no sirven" los preceptos, oraciones y acciones buenas

El Papa Francisco ha subrayado este domingo el carácter central del amor en la fe cristiana y ha recordado a los fieles que sin amor a Dios y al prójimo "no sirven" ni los preceptos, ni las oraciones ni las buenas acciones.

"Puedes hacer muchas cosas buenas, muchas oraciones, cumplir muchos preceptos y muchas cosas buenas, pero si no tienes amor no sirve", ha asegurado antes del rezo del Ángelus con los fieles congregados en la Plaza de San Pedro. "Sin el amor por Dios y por el prójimo no hay verdadera fidelidad a la alianza con el Señor", ha añadido.