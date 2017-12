El Papa recuerda su viaje a Myanmar y Bangladesh: "Ha quedado grabado en mí el recuerdo de rostros probados por la vida"

El Papa ha recordado su viaje a Myanmar y Bangladesh del que regresó este sábado: "Ha quedado grabado en mí el recuerdo de tantos rostros probados por la vida, pero nobles y sonrientes", ha destacado durante el Ángelus de este domingo.

"Doy la gracias a todos los que me han acompañado con la oración e invito a unirse a mi acción de gracias al Señor, que me ha concedido encontrar a esos pueblos, en particular a las comunidades católicas, y ser edificado por su testimonio", ha añadido Francisco.