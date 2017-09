El Papa pide no escuchar la voz de quien "derrama odio y división"

El Papa ha pedido este miércoles no escuchar la voz de quien "derrama odio y división", exhortando a los fieles a "obrar la paz en medio de los hombres" a "construir donde quiera que estén y a no caer en el "desanimo" ni conceder espacio a "pensamientos amargos y oscuros".

Francisco ha exhortado a los cristianos a pedir la gracia de "ser valiente" y ha recordado que los enemigos del hombre son "el pecado, el odio, el crimen, la violencia". "Nunca pienses que has luchado en vano, que al final de la vida no nos espera un naufragio", ha dicho, al tiempo que ha insistido en que hay que vivir, amar, creer o soñar sin caer en la desesperación.

Así, ha pedido que se sueñe. "¡Sueña! Sueña con un mundo que todavía no se ve, pero que es cierto que llegará (...). Los hombres capaces de imaginación han regalado al hombre descubrimientos científicos y tecnológicos. Han atravesado los océanos y han pisado tierras que nadie había pisado jamás. Los hombres que han cultivado esperanza son también aquellos que han vencido la esclavitud, y traído mejores condiciones de vida sobre esta tierra. Piensen en estos hombres", ha recalcado.

El Pontífice también ha recordado a los católicos que no son superiores a nadie y les ha pedido que cultiven "ideales" y sean "fieles a ellos". "Si te equivocas, no dudes en levantarte siempre, pues no somos infalibles. El hijo de Dios ha venido para rescataros a todos", ha referido ante ciento de fieles reunidos en la plaza de San Pedro del Vaticano. El Pontífice también ha rezado por las víctimas del terremoto registrado este martes en México.