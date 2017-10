El Papa a un grupo de jóvenes, cinco españoles: "Miren al futuro con los valores de cada cultura, pero hermanos todos"

EUROPA PRESS

El Papa Francisco se reunió este jueves con estudiantes de distintas nacionalidades, entre ellos cinco españoles --tres catalanes y dos de Madrid--, y les invitó a mirar hacia delante "con los valores de cada cultura, pero hermanos todos".

"Sigan mirando hacia el futuro todos juntos, con los valores de cada cultura, pero hermanos todos", pidió el Pontífice durante un encuentro con estos jóvenes, todos ellos participantes de la experiencia Ciudadanía de la fundación impulsada por el propio Bergoglio Scholas Ocurrentes. La última de estas experiencias tuvo lugar la semana pasada en Tarragona y en ella participaron 200 estudiantes.

Uno de los alumnos de Tarragona que participaron en el encuentro de este jueves, Carles Adria Fuentes, cuenta que "desgraciadamente" no pudieron charlar con el Papa, algo que le hubiera "gustado mucho". Si hubiera tenido esa oportunidad, afirma que le habría hecho "muchas preguntas" y le habría dado las gracias por impulsar Scholas.

Si bien, tiene claro que no habría abordado el tema de la situación de Cataluña con el Pontífice, un asunto que no se mencionó este jueves en el encuentro. "No le habría hablado de la situación política", ha subrayado Carles en declaraciones a Europa Press, al tiempo que ha añadido, que intentaron "evitar este tipo de temas" durante la experiencia de Scholas. En su lugar, dice que se ocuparon de problemas que les afectan directamente como el acoso escolar o la desigualdad.

Además, el joven tuvo la oportunidad de leer al Papa un poema titulado 'Color corazón': "No vinimos sólo a trabajar, vinimos a construir recuerdos que perdurarán por años, debemos mantener esto como una experiencia de vida, una guía para nosotros mismos y aquellos que estén perdidos".

"Por una parte, estaba nervioso por toda esa gente, en ese momento pero, por otra, estaba tranquilo. Supongo que me dio calma estar al lado del Papa", explica este estudiante que "ni de lejos" se imaginó nunca que llegaría hasta el Vaticano y se encontraría con el Pontífice.

Nervios, emoción e ilusión fueron algunos de los sentimientos que afloraron durante el encuentro, en el que además de los cinco estudiantes españoles, estaban presentes jóvenes palestinos, israelíes, italianos y argentinos.

"No esperaba venir a Roma. Me enteré el lunes, solo un día antes de venir. No tengo palabras para describir mi experiencia estuve súper ilusionada y emocionada, con muchos nervios en todo momento. No podía parar de reír", ha explicado Vicky Peralta, una joven de 17 años proveniente de Madrid.

Esta estudiante ha calificado la experiencia de "maravillosa" y ha destacado del Papa que "es una persona que se preocupa por los jóvenes" y les "da voz".

Por su parte, su compañera Ana Conde de 19 años y también oriunda de la capital ha descrito su experiencia como algo "muy gratificante". "Fue una muestra más de cómo Scholas nos da una voz y una forma de que los jóvenes podamos hacernos visibles. Tenemos buenas ideas y buenas propuestas para cambiar nuestro entorno y el futuro", ha añadido.

¿POR QUÉ HIZO DIOS LOS HURACANES?

Durante el encuentro mundial en el Vaticano, Francisco también dialogó gracias a Google Hangout con jóvenes de México y Puerto Rico que están padeciendo los devastadores efectos del terremoto y el huracán que asolaron ciudades enteras el pasado mes de septiembre y que tratan de recobrar la normalidad gracias a las Clínicas Reparadoras de Arte de Scholas.

"¿Por qué hizo Dios huracanes y lluvias fuertes si Dios nos ama a todos?", preguntó un pequeño desde México. A esta cuestión, el Pontífice respondió: "Hay preguntas que ni el teólogo más inteligente puede responder, hay preguntas que sólo se pueden contestar con la solidaridad, con un abrazo, estando al lado del que está sufriendo".

Para Ana de Madrid, "la visita con el Papa fue un poco caótica porque había mucha gente". En este sentido, ha explicado que les dio tiempo a "saludarle brevemente" y a "recibir la bendición". "No pudimos hablar mucho más porque había a la vez conexiones con gran parte de Latinoamérica, con México, Paraguay, Argentina. Eran muy poco tiempo para muchos testimonios".

En cualquier caso, ha asegurado que poder hablar con el mayor representante de la Iglesia católica fue "increíble". "Jamás en la vida pensé que podría conocer al Papa. Fue una locura cuando lo comentaron algunos coordinadores de Scholas en Madrid. Yo rápidamente dije que sí", ha resumido.

NO SER ESCLAVOS DE LAS DROGAS

Durante la charla que mantuvo con los adolescentes el Papa quiso hacer hincapié en la importancia de no sucumbir ante las drogas: "El que es capaz de cambiar la historia es el corazón libre, no el corazón esclavo. ¡Cuántas veces pienso en esos jóvenes esclavos de las drogas! Por favor, ¡no se dejen engañar! La droga no les soluciona nada, tan solo son brillos de colores que les hacen creer que son piedras preciosas", advirtió.

Scholas Occurrentes es una organización internacional de derecho pontificio creada por decreto del papa Francisco, presente ya en 190 países y que a través de su red integra a más de 446.000 escuelas y redes educativas. Su misión es lograr la integración de todos los alumnos del mundo a través de propuestas tecnológicas, deportivas y artísticas que promueven la educación desde la cultura del encuentro.