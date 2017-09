El Papa defiende la lógica de amor de Dios y cree que los planes humanos están "con frecuencia, marcados por el egoísmo"

El Papa ha defendido la lógica de amor de Dios al tiempo que ha lamentado que los planes humanos estén "con frecuencia, marcados por el egoísmo", durante el Ángelus de este domingo.

Para Francisco esta parábola no se refiere a los derechos de los trabajadores sino para destacar que "en el Reino de Dios no hay desocupados" ya que "todos están llamados a hacer su parte". Así ha reflexionado: "Para todos al final habrá una recompensa otorgada por la justicia divina, no una justicia humana, ¡por fortuna para nosotros!, es decir, la salvación que Jesucristo nos ha otorgado con su muerte y su resurrección. Una salvación que no es merecida, sino regalada"