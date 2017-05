El Papa insta a los cristianos a no "aburguesarse" y a tener esperanza "aunque no haya motivos"

EUROPA PRESS

El Papa ha instado a los fieles a no "aburguesarse" y a tener esperanza "aunque humanamente no haya motivos", al tiempo que ha advertido de que las actitudes que siembran "amargura y perplejidad" no son cristianas.

"Creer en la esperanza significa no desanimarse nunca. Esperar aunque no haya motivos para hacerlo", ha señalado durante la audiencia general de este miércoles, en la fiesta litúrgica de la Visitación de la Virgen María, previa a la celebración del Pentecostés de la Iglesia.

"El Espíritu es el viento que nos empuja adelante, que nos mantiene en camino, nos hace sentir peregrinos y forasteros, y no nos permite aburguesarnos y convertirnos en un pueblo 'sedentario'", ha añadido.

Francisco también ha reflexionado durante la catequesis sobre la esperanza cristiana que ha definido "como una vela" que "recoge el viento del Espíritu y los transforma en fuerza motriz que empuja la barca". "Los hombres tienen necesidad de esperanza para vivir tienen necesidad del Espíritu Santo para esperar", ha especificado.

Así, ha afirmado que quien siembra "amargura y perplejidad" no es cristiano. "Si tú haces eso, no eres un buen cristiano. Siembra esperanza, siembra perfume de esperanza y no vinagre de amargura y desesperanza", ha dicho el Papa. Por ello ha pedido a los cristianos que sean "sembradores de esperanza" y "consoladores y defensores de los hermanos".

"Son sobre todo los pobres, los excluidos, los no amados, los que necesitan de alguien que se haga para ellos 'paráclito', es decir, consolador y defensor", ha señalado finalmente.