El Papa dice que la corrupción es un síntoma propio de la necedad

El Papa ha señalado que la corrupción es un síntoma propio de la necedad, al tiempo que ha recordado que Jesús lloró con nostalgia por el pueblo amado que se alejó por necedad, prefiriendo las apariencias, los ídolos o las ideologías.

"Los necios no saben escuchar. Y esta sordera los conduce a esta corrupción. No entra la Palabra de Dios, no hay lugar para el amor y, al final, no hay lugar para la libertad", ha concluido el Papa.