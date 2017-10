El Papa convoca en marzo a jóvenes de todo el mundo de todas religiones y ateos para conocer sus inquietudes y críticas

El Papa ha convocado a jóvenes de todo el mundo, creyentes y no creyentes y de todas las religiones para una reunión previa al Sínodo de Obispos del 19 al 24 de marzo de 2018 en una decisión inédita que ha comunicado después de la catequesis de la audiencia general de este miércoles.

En este sentido, ha resaltado que el cristiano "no es un profeta de desgracias" al reflexionar sobre la evangelización. Por último, el Papa ha instado a anunciar la resurrección de Jesús no sólo con palabras, sino también con hechos y con el testimonio de vida. "Jesús no quiere discípulos que solo sean capaces de repetir fórmulas de memoria. Quiere testimonios, personas que propaguen esperanza con su modo de acoger, de sonreír, de amar. Sobre todo, de amar", ha concluido.