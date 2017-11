El Papa, en el cementerio militar estadounidense de Roma: "La guerra no produce más que cementerios y muerte"

El Papa Francisco ha denunciado que la guerra "no produce más que cementerios y muerte", durante una misa de difuntos que ha presidido en el cementerio militar estadounidense de Roma donde reposan los restos de los soldados caídos durante la II Guerra Mundial.

Así, ha exclamado: "Por favor, Señor, detente, no más guerra, no más esta matanza inútil, como dijo Benedicto XV". Y ha agregado: "Hoy rezamos por todos los difuntos, pero de modo especial por estos jóvenes. En un momento en el que tantos mueren en la guerra todos los días, en esta guerra a trozos. Rezamos también por los muertos de hoy, los muertos de guerra, también niños inocentes. Este es el fruto de la guerra: la muerte".

"Usted, señora, tiene el honor de que su marido es un héroe de la patria. Que sus hijos son héroes de la patria. Son lágrimas que hoy la humanidad no debe olvidar. No debe olvidar el orgullo de esta humanidad que no ha aprendido la lección y parece que no quiere aprenderla", ha explicitado.