El Papa Francisco ha advertido de que la violencia en la adolescencia suele ser consecuencia de la falta de amor durante la infancia. Así lo ha afirmado durante su catequesis en la audiencia general de este miércoles 14 de junio.

"Cuando un adolescente no es amado, o no se siente amado, puede nacer en él la violencia. Detrás de tantas formas de odio social y de vandalismo hay, con frecuencia, un corazón que no ha sido reconocido", ha señalado el Papa.