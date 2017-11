El Papa invita a 1.500 personas necesitadas a comer al Vaticano por el 'Día Internacional de los Pobres'

El Papa Francisco ha invitado a 1.500 personas en situación de pobreza a comer en el Aula Pablo VI del Vaticano, donde los miércoles celebra las audiencias generales, para celebrar el primer 'Día Internacional de los Pobres'. Se trata de una conmemoración que instituyó él mismo en 2016 al término del Año Jubilar de la Misericordia y que se celebra -por primera vez este año- el penúltimo domingo del año litúrgico, es decir, dos semanas antes del inicio del adviento.

"No hacer el mal no basta", ha insistido el Pontífice, que señala que eso es lo que hace el "siervo malo" de la parábola de los talentos, el pasaje evangélico de la liturgia de este domingo. En lugar de eso, durante la homilía ha invitado a los fieles a "imitar a Dios", que es "un padre en busca de hijos a los que confiar sus bienes", y a "arriesgar por amor, ponerse en juego por los demás, y no aceptar que se quede todo como está".