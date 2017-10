El Papa: "El Paraíso no es un lugar de cuento ni un jardín encantado. Es un abrazo con Dios"

El Papa ha asegurado que "el Paraíso no es un lugar de cuento y tampoco un jardín encantado" sino "un abrazo con Dios" durante la audiencia general de este miércoles que ha cerrado el ciclo de catequesis sobre la esperanza cristiana.

"El paraíso no es un lugar de cuento y tampoco un jardín encantado. El paraíso es el abrazo con Dios, amor infinito, y entramos en él gracias a Jesús, que ha muerto en la cruz por nosotros", ha explicado.

Para Francisco, este lugar se hace real "en las habitaciones de muchos hospitales o en las celdas de las prisiones". En este sentido, ha recordado que el "milagro" del paraíso "se repite innumerables veces" en la vida cotidiana al tiempo que ha defendido que "no hay persona que haya causado el mal al que le quede solo la desesperación y le sea prohibida la gracia".

Así, ha recordado que todos los hombres tienen "necesidad" de ser rescatados y ha manifestado que la meta de toda existencia es que "todo se cumpla y venga transformado en amor". "Si creemos esto, la muerte dejará de darnos miedo y podemos también esperar partir desde aquí. En ese instante, finalmente, no necesitaremos nada más, no veremos más las cosas de manera confusa. No lloraremos inútilmente, porque todo ha pasado", ha señalado.