"La Iglesia necesita ser restaurada porque está hecha de todos nosotros, pecadores"

"La Iglesia necesita siempre ser restaurada porque está hecha de todos nosotros, que somos pecadores", ha señalado Francisco desde una zona del extrarradio con graves problemas de marginación conocida como 'Casas Blancas'.

Así el pontífice, que visitará también la cárcel de San Vittore, ha pedido ante los presentes que se dejen "restaurar" por la misericordia de Dios. Y ha añadido: "Dejémonos limpiar nuestro corazón".

Francisco, quien ha especificado que visita Milán "como un sacerdote", ha agradecido a todos los presentes la acogida en la que ha encontrado "rostros, familias y una comunidad". El Papa ha saludado uno por uno a todos los residentes de esta zona y también ha visitado en privado y sin cámaras la casa de una de las familias que viven allí.

Finalmente, ha pedido que la Iglesia no se quede "en el centro a esperar" y ha reiterado que es necesario que salga al encuentro de "las periferias" en busca de los "no cristianos" y "no creyentes".